Bitcoin 'não tem futuro', diz autoridade financeira russa

RT - O mercado de criptomoedas é extremamente imprevisível e não pode ser visto como uma alternativa aos serviços financeiros tradicionais em um momento de incerteza global, de acordo com o chefe do Comitê de Mercado Financeiro da Duma Estatal Russa.

Anatoly Aksakov disse ao Jornal Parlamentar na quarta-feira que para os russos é melhor investir nos ativos financeiros digitais (DFAs) do país. A emissão de DFAs será acelerada este ano, observou o legislador.

“Eu sou bastante cauteloso com bitcoins. O preço da criptomoeda voltou a subir devido à instabilidade no mercado financeiro americano em meio a preocupações de uma possível crise. É claro que, quando tais sinais ocorrem, os investidores buscam ativos alternativos onde possam investir dinheiro. Obviamente, o bitcoin parece atraente para eles”, argumentou.

Aksakov, no entanto, enfatizou que o preço do bitcoin é altamente volátil, com os investidores arriscando grandes perdas.

“O mercado de criptomoedas hoje é extremamente imprevisível e, na minha opinião, o bitcoin não tem futuro. Portanto, não aconselharia investir nisso, mas guardaria dinheiro em ativos digitais russos que estão começando a aparecer no mercado. Este ano, esperamos uma promoção séria da emissão de ativos digitais, garantidos, entre outras coisas, pelos recursos naturais e pelo potencial das empresas”, explicou.

DFAs, como criptomoedas, são baseados na tecnologia blockchain. No entanto, ao contrário da criptografia, as operações com eles são gerenciadas centralmente. Na Rússia, a emissão de DFA é regulada pelo Banco Central, com empresas obrigadas a se registrar como operadoras de sistemas de informação.

Um total de 2 bilhões de rublos (mais de US$ 26 milhões) em DFAs foram emitidos na Rússia no ano passado, de acordo com a diretora geral do serviço de tokenização Atomyze, Ekaterina Frolovicheva. A lei sobre DFAs, que regula sua emissão e uso na Rússia, entrou em vigor em janeiro de 2021.

