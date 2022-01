Blindados ucranianos são vistos próximos a Donbass

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os serviços de inteligência da República Popular de Lugansk (RPL) detectaram veículos blindados das forças de segurança da Ucrânia em uma área residencial da cidade de Schastie, controlada por Kiev, próxima à zona de conflito com Donbass.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) por um porta-voz do Ministério da Defesa da RPL.

"Na zona de responsabilidade da 79ª Brigada (das forças de segurança ucranianas), dois veículos de combate de infantaria foram vistos perto de uma área residencial da povoação de Schastie", disse o representante da RPL.

PUBLICIDADE

De acordo com informações dos militares da RPL, as forças da Ucrânia estão se mobilizando por todo o país.

"Nos últimos dias, nós temos detectado constantemente a atividade militar do Exército da Ucrânia, não só na área das operações punitivas em Donbass, mas também em todo o território ucraniano", disse porta-voz da entidade durante coletiva de imprensa.

PUBLICIDADE

O conflito em Donbass começou em 2014, quando as autoridades ucranianas lançaram uma operação militar contra a República Popular de Donetsk (RPD) e a República Popular de Lugansk (RPL), que se recusaram a reconhecer o novo governo de Kiev.

Em fevereiro de 2015, as partes em conflito assinaram os acordos de paz de Minsk para acabar com os combates na região, mas a situação continuou tensa, com os dois lados acusando um ao outro de violações do acordo de cessar-fogo.

PUBLICIDADE

Já foram acordadas mais de 20 tréguas semelhantes nos últimos anos, o que não foi suficiente para apaziguar a situação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: