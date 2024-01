Blinken alerta que falha em apoiar Kiev pode acabar em conflito direto entre Otan e Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) - O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que se o Ocidente falhar em apoiar a Ucrânia agora, isso pode acabar em um conflito entre a Otan e a Rússia.

Durante uma entrevista à CNBC nas margens da cúpula de Davos na terça-feira, Blinken disse que se Washington e seus aliados pararem de fornecer apoio à Ucrânia, isso abrirá uma caixa de Pandora.

Questionado sobre o que o presidente russo Vladimir Putin faria a seguir, Blinken afirmou: "Eu acho que ele iria com tudo contra a Ucrânia e depois contra os países da Otan."

"E, claro, se ele atacasse um país da Otan, teríamos obrigações sob o Artigo 5 da Otan para trabalhar para ajudá-los", disse ele. "Isso nos traria diretamente para o conflito."

Em dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os comentários do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre um possível ataque russo aos países da Otan eram "absurdos". O próprio Biden provavelmente entende isso, acrescentou Putin.

A Rússia não tem interesse geopolítico, econômico, político ou militar em travar uma guerra contra os países da Otan, enfatizou Putin. Rússia e esses países não têm quaisquer reivindicações territoriais um contra o outro, disse ele.

Moscou não tem problemas com os países da Otan, mas são eles que criam problemas artificialmente porque não querem um concorrente como a Rússia, declarou Putin.

