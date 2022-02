Blinken ameaça 'apoio contínuo' à Moldávia em caso de avanço russo na Ucrânia

Um navio-tanque químico com bandeira moldava foi atingido por um míssil nesta quinta perto do porto de Odessa, na Ucrânia, lembrou o norte-americano edit

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse, na tarde desta sexta-feira, 25, que os Estados Unidos vão fornecer "apoio contínuo" à Moldávia em caso de avanço de militares da Rússia na Ucrânia. O país faz fronteira com o Sul da Ucrânia.

Segundo Blinken, um navio-tanque químico com bandeira moldava foi atingido por um míssil nesta quinta perto do porto de Odessa, na Ucrânia. Nas redes sociais, ele informou que conversou com a presidenta moldava Maia Sandu e condenou ataque “não provocado e injustificado”.

Os Estados Unidos têm reforçado que a Rússia “não foi provocada” em seus discursos oficiais, omitindo que o governo de Kiev e Otan estavam ameaçando constantemente a segurança interna do país.

