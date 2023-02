Blinken cobra da China o fim do apoio à Rússia

Diplomacia chinesa, no entanto, aponta que Ocidente não quer o fim do conflito edit

Apoie o 247

ICL

MUNIQUE (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou neste sábado o colega chinês Wang Yi sobre as consequências caso Pequim forneça apoio material à invasão da Ucrânia pela Rússia em uma conversa "sincera" à margem de uma conferência de segurança global, disseram autoridades norte-americanas disse.

Os principais diplomatas das duas superpotências reuniram-se em local não divulgado em Munique, tendo o Departamento de Estado apenas confirmado a reunião, que durou cerca de uma hora, apenas depois de realizada.

As relações entre os dois países estão tensas desde que Washington disse que a China voou com um balão espião sobre os EUA continental antes que caças americanos o derrubassem por ordem do presidente Joe Biden. A disputa também ocorreu em um momento em que o Ocidente está observando de perto a resposta de Pequim à guerra na Ucrânia.

Falando a repórteres em uma ligação informativa, um alto funcionário do Departamento de Estado disse que a China está tentando "ter as duas coisas", alegando que quer contribuir para a paz e a estabilidade, mas ao mesmo tempo tomando medidas "preocupantes" para apoiar a invasão russa da Ucrânia.

"(O) secretário foi bastante contundente ao alertar sobre as implicações e consequências da China fornecer apoio material à Rússia ou ajudar a Rússia na evasão sistemática de sanções", disse o alto funcionário, falando sob condição de anonimato.

Em entrevista à NBC News, Blinken disse que Washington tem informações de que a China pode fornecer assistência de guerra letal à Rússia.

O Ocidente tem desconfiado da resposta da China à guerra na Ucrânia, com alguns alertas de que uma vitória russa afetaria as ações da China em relação a Taiwan. A China se absteve de condenar a guerra ou chamá-la de "invasão".

Mais cedo, falando em um painel na conferência, Wang reiterou um apelo ao diálogo e sugeriu que os países europeus "pensassem com calma" sobre como acabar com a guerra.

Ele também disse que há "algumas forças que aparentemente não querem que as negociações tenham sucesso ou que a guerra termine logo", sem especificar a quem se referia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.