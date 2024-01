Blinken conversa nesta terça-feira em Tel Aviv sobre evolução da guerra de Israel contra palestinos

Apoie o 247

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, deve se reunir com líderes israelenses nesta terça-feira (9), em sua tentativa de evitar que o conflito em Gaza se transforme em uma conflagração regional. Mas os militares israelenses já anteciparam que vão continuar a guerra durante o ano todo.

Blinken chegou a Tel Aviv na noite de segunda-feira para informar autoridades israelenses sobre seus dois dias de negociações com líderes árabes sobre o fim da guerra, informa a Reuters.

Ele afirmou que pressionaria o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “sobre o imperativo absoluto de fazer mais para proteger os civis e de fazer mais para garantir que a assistência humanitária chegue às mãos daqueles que dela precisam”.

O genocídio israelense matou mais de 23 mil palestinianos, destruiu grande parte de Gaza e deslocou a maior parte da população de 2,3 milhões de habitantes, criando um agravamento da crise humanitária. Há também cerca de 7 mil pessoas desaparecidas sob os escombros.

No mais recente sinal de que a guerra pode estar se espalhando, Israel matou um alto comandante do Hezbollah, aliado do Hamas, no sul do Líbano, na segunda-feira, disseram fontes familiarizadas com as operações do grupo.

Fontes com conhecimento direto do assunto disseram à Reuters que Israel também está realizando uma onda sem precedentes de ataques mortais na Síria, visando caminhões de carga, infraestrutura e pessoas envolvidas na linha de vida de armas do Irã para seus representantes na região.

O presidente dos EUA, Joe Biden, confrontado na segunda-feira por manifestantes que gritavam “cessar-fogo agora” enquanto visitava uma histórica igreja negra na Carolina do Sul, disse que tem trabalhado “discretamente” para encorajar Israel a aliviar os seus ataques e “sair significativamente de Gaza”.

Autoridades israelenses disseram que a operação está entrando em uma nova fase de guerra mais direcionada, mas não houve trégua nos combates de segunda-feira.

O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, disse que uma "mistura diferente de forças" estava perseguindo os combatentes do Hamas no norte, enquanto a "atividade operacional intensa" se concentrava no centro de Gaza e ao redor da cidade de Khan Younis, no sul.

“Lidar com batalhas difíceis tanto no centro como no sul”, disse Hagari. “A luta continuará até 2024.”

