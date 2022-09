Blinken discute caminho para acordo com ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão

Apoie o 247

TASS - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, discutiu em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Armênia, Ararat Mirzoyan, e o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, em Nova York, na segunda-feira (19), um caminho para um acordo entre os dois países, informou o Departamento de Estado dos EUA. Blinken também convocou os dois lados a se encontrarem novamente no final deste mês.

"O secretário de Estado Blinken recebeu o ministro das Relações Exteriores da Armênia e o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão para as primeiras conversas diretas desde os recentes combates. Eles discutiram os próximos passos, e o secretário encorajou as partes a se encontrarem novamente antes do final do mês", diz o comunicado de imprensa.

A reunião foi realizada à margem da 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Durante a madrugada de 13 de setembro, o Ministério da Defesa da Armênia disse que as forças do Azerbaijão abriram fogo contra alguns dos assentamentos do país. O Azerbaijão disse que estava respondendo às provocações da Armênia.

O Azerbaijão disse mais tarde que um acordo de cessar-fogo foi alcançado, mas a Armênia disse que o bombardeio continuou.

O Conselho de Segurança da Armênia convocou uma reunião de emergência onde foi tomada a decisão de pedir à Rússia que use as disposições do Acordo de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua e também para apelar à Organização do Tratado de Segurança Coletiva e ao Conselho de Segurança da ONU.

