Blinken discute com países árabes crise que envolve EUA, Otan, Ucrânia e Rússia

Secretário de Estado dos EUA quer mobilizar apoios antes da rodada de negociações com Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, discutiu a alegada concentração de forças russas ao longo da fronteira ucraniana em telefonema com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, informou nesta quarta-feira (5) o porta-voz do departamento, Ned Price.

Além disso, foram debatidos "outros assuntos bilaterais e regionais, incluindo a situação no Iêmen, Etiópia e Sudão". Blinken também felicitou os EAU por terem assumido um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas no início deste mês.

Adicionalmente, Blinken discutiu a situação em torno da Ucrânia com o chanceler saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, também em telefonema.

PUBLICIDADE

As discussões sobre a situação Rússia-Ucrânia foram duas das muitas que Blinken teve com aliados europeus, Turquia e outros em meio à tensão no Leste europeu.

PUBLICIDADE