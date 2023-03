Blinken discute questão da Ucrânia com homólogos brasileiro e holandês no G20

Enquanto esteve na Índia, Blinken também se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Retno Marsudi edit

(Sputnik) — O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken discutiu a Ucrânia com seus homólogos da Holanda e do Brasil à margem da ministerial do G20 em Nova Deli na quinta-feira, disse o Departamento de Estado.

“Estamos aproveitando esta oportunidade para dar continuidade à excelente visita que o primeiro-ministro [holandês] fez a Washington há algumas semanas com o Presidente Biden; também, é claro, para continuar o importante trabalho que temos feito juntos em estreita coordenação em apoio à Ucrânia contra a agressão russa”, disse Blinken aos repórteres em sua reunião com o Ministro das Relações Exteriores holandês Wopke Hoekstra.

Os dois lados também discutiram a agenda do G20, incluindo a cooperação em questões globais, acrescentou o secretário.

Blinken também levantou a questão da Ucrânia durante sua conversa com o Ministro das Relações Exteriores brasileiro Mauro Vieira.

“O Secretário Blinken agradeceu ao Ministro das Relações Exteriores Vieira pelo apoio do Brasil à resolução da Ucrânia na Assembléia Geral da ONU em 23 de fevereiro”, disse o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price em uma declaração.

Blinken também reafirmou o apoio dos Estados Unidos ao Brasil antes de sua presidência do G20 em 2024, bem como seu compromisso de aumentar o comércio e os investimentos bilaterais mutuamente benéficos e transparentes com o Brasil, acrescentou Price.

Enquanto esteve na Índia, Blinken também se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Retno Marsudi.

