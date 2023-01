Blinken discute relações EUA-China em telefonema com novo chanceler Qin

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que conversou no domingo com o novo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, nomeado na semana passada para o cargo após atuar como embaixador nos Estados Unidos.

No Twitter, Blinken afirmou que discutiu em telefonema com Qin o relacionamento EUA-China e os esforços para manter as linhas de comunicação abertas entre os países.

Na sexta-feira, a China nomeou Qin, seu embaixador nos EUA e aliado de confiança do presidente Xi Jinping, para ser o novo ministro das Relações Exteriores, à medida que Pequim e Washington buscam estabilizar relações.

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que os dois conversaram por telefone.

Em comunicado em seu site oficial nesta segunda-feira, o ministério disse que Qin se despediu de Blinken durante a ligação acrescentando que espera manter laços de trabalho estreitos com o secretário norte-americano e promover as relações sino-americanas.

Qin, de 56 anos, substitui Wang Yi, que foi ministro das Relações Exteriores na última década. Wang, de 69 anos, foi promovido ao politburo do Partido Comunista Chinês em outubro e espera-se que desempenhe um papel maior na política externa chinesa.

Embora Qin parecesse otimista sobre as relações EUA-China durante seu breve período de 17 meses como embaixador, um cargo que seu antecessor ocupou por oito anos, o período coincidiu com a deterioração dos laços entre os dois países.

Durante o mandato de Wang como ministro das Relações Exteriores houve um aumento acentuado nas tensões entre Pequim e Washington em uma série de questões, do comércio a Taiwan.

(Por Daphne Psaledakis)

