Blinken diz EUA estão preocupados com 'alinhamento' entre China e Rússia

Secretário de Estado norte-americano disse ter tido conversa "sincera" com ministro das Relações Exteriores chinês sobre posição da China em relação à invasão russa da Ucrânia

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que seu país está preocupado com o 'alinhamento' entre China e Rússia. O secretário norte-americano conversou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, segundo ele, durante mais de cinco horas.

O principal assunto discutido entre os dois diplomatas foi a guerra na Ucrânia, e ambos descreveram sua primeira conversa pessoal desde outubro como “sincera”.

“Eu compartilhei novamente com o conselheiro de estado que estamos preocupados com o alinhamento da RPC [República Popular da China] com a Rússia”, disse Blinken e afirmou que o país apoiou a Rússia nas Nações Unidas e “amplificou a propaganda russa”.

