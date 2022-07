Blinken diz que chamada telefônica entre Biden e Xi deve ocorrer já nas próximas semanas

Apoie o 247

Sputnik - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, por cinco horas, no último sábado (9), e abriu diálogo ante sobre a guerra comercial entre os dois países, questão que pode ser resolvida entre Biden e Xi em um futuro próximo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e seu colega chinês, Xi Jinping, devem falar novamente nas próximas semanas, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, neste domingo (10), de acordo com a Bloomberg.

Blinken esteve com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, para ajudar a restabelecer os canais de comunicação entre os líderes, uma vez que os EUA tem concentrado seus esforços em "isolar" a Rússia e "conter" a China.

"Com relação ao presidente Xi e ao presidente Biden, nossa expectativa é que eles tenham a oportunidade de falar nas próximas semanas", disse Blinken a repórteres durante uma parada em Bangkok, Tailândia.

Com o alegado apoio diplomático de Pequim à operação militar especial de Moscou na Ucrânia para o Ocidente, os EUA intensificaram as críticas à China e paradoxalmente alimentam um "esforço de guerra" junto aos seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no país, sem demonstrar o devido interesse em saídas diplomáticas para o conflito, o que tem contribuído para o aumento da inflação em todo o mundo e a intensificação das crises de abastecimento de alimentos e energia, em função das sanções ocidentais.

