Blinken diz que ucranianos enfrentarão 'inverno difícil' em meio ao colapso da infraestrutura de energia

WASHINGTON, 27 de dezembro (Sputnik) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, previu nesta terça-feira (27) um "inverno difícil" para os ucranianos, enquanto o país luta com as consequências do colapso da infraestrutura de energia em meio à operação militar especial da Rússia.

"Ficaremos com a Ucrânia o tempo que for necessário. Um inverno difícil se aproxima para os ucranianos e trabalharemos incansavelmente com o G7 e outros parceiros para reparar, substituir e defender a infraestrutura energética da Ucrânia", disse Blinken em um tuíte.



Em novembro, os Estados Unidos anunciaram um pacote de assistência de US$ 53 milhões para ajudar a restaurar a infraestrutura de energia ucraniana, incluindo transformadores de distribuição, disjuntores, para-raios, seccionadores e veículos.



A Rússia começou a atacar a infraestrutura ucraniana em 10 de outubro, dois dias após o ataque à ponte da Crimeia. Os ataques visaram a energia, a indústria de defesa, o comando militar e as instalações de comunicação da Ucrânia. Em meados de novembro, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que quase metade da rede de energia do país estava fora de serviço.

Mais de 700 instalações de infraestrutura vital danificadas na Ucrânia desde 24 de fevereiro, diz Ministério

MOSCOU, 27 de dezembro (Sputnik) - Mais de 700 instalações de infraestrutura crítica foram danificadas na Ucrânia desde o início da operação militar russa, disse o primeiro vice-ministro ucraniano de Assuntos Internos, Yevhenii Yenin, na terça-feira.

"No total, temos informações sobre mais de 35.000 instalações danificadas como resultado de ataques russos. E desde o início da invasão, 702 objetos de infraestrutura crítica foram danificados", disse Yenin em um comunicado televisionado.



Ele acrescentou que principalmente gasodutos e subestações de energia foram danificados.



Em 24 de fevereiro, a Rússia iniciou uma operação militar na Ucrânia respondendo a pedidos de ajuda das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Moscou disse que o objetivo de sua operação é a "desmilitarização e desnazificação" da Ucrânia.

