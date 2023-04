Blinken e Lavrov discutem sobre prisão de repórter do Wall Street Journal

Apoie o 247

ICL

247 - Washington deve respeitar as decisões tomadas pelas autoridades russas de acordo com as próprias leis e obrigações internacionais do país, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no domingo (2). Os dois discutiram a prisão do correspondente do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de espionagem na Rússia no início desta semana, informa o RT.

Gershkovich foi “pego em flagrante” tentando obter segredos de Estado sob o disfarce de jornalismo, disse Lavrov a Blinken em um telefonema, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Moscou também informou a Embaixada dos EUA sobre sua prisão “através de um procedimento estabelecido”, acrescentou o comunicado.

A Rússia considera inaceitável que as autoridades de Washington e a mídia dos EUA estejam tentando divulgar este caso e retratá-lo como político, disse o ministro das Relações Exteriores.

Blinken "transmitiu a grave preocupação dos Estados Unidos com a detenção inaceitável de um jornalista cidadão dos EUA pela Rússia" e pediu sua libertação imediata, disse o Departamento de Estado em um comunicado.

Na quinta-feira, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou que havia detido Gershkovich enquanto ele tentava obter informações classificadas sobre uma fábrica de defesa localizada nos Urais russos. O FSB também disse que ele agora é suspeito de espionagem, crime passível de punição de até 20 anos de prisão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.