Blinken e Lavrov têm primeiro encontro cara a cara desde o início da guerra

247 - Os chanceleres da Rússia e dos Estados Unidos, respectivamente Sergey Lavrov e Antony Blinken, tiveram nesta quinta-feira (2) seu primeiro encontro desde o início da guerra na Ucrânia. A reunião ocorreu em Nova Delhi, capital da Índia, sede da reunião dos chanceleres dos países do G20.

Blinken exortou a Rússia a retomar sua participação no Novo Tratado START e pressionou pela libertação do ex-fuzileiro naval Paul Whelan durante uma breve conversa com Lavrov às margens do evento.

"Falei brevemente com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, à margem da reunião do G20 hoje", disse Blinken a repórteres. "Exortei a Rússia a reverter sua decisão irresponsável e voltar a implementar o Novo Tratado START, que impõe limites verificáveis ​​aos arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Federação Russa".



Blinken disse que os Estados Unidos sempre estarão prontos para participar do processo de controle de armas estratégicas.



"Também levantei a detenção injusta de Paul Whelan, como já havia feito em muitas ocasiões anteriores", disse ele.



Blinken pediu a Moscou que aceite as "propostas sérias" de Washington, acrescentando que o governo dos EUA está determinado a trazer de volta para casa Paul Whelan e todos os outros cidadãos estadunidenses detidos "injustamente".



O secretário de Estado também disse que expressou a Lavrov a necessidade de acabar com o conflito na Ucrânia.



"Acabe com esta guerra de agressão, engaje-se em uma diplomacia significativa que possa produzir uma paz duradoura", acrescentou Blinken.

Ele também reafirmou que Washington continuará a apoiar a Ucrânia "pelo tempo que for necessário".



A reunião durou cerca de 10 minutos, segundo as autoridades estadunidenses.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reagiu às declarações do secretário de Blinken, observando que Lavrov "respondeu a todas as ligações".



"Lavrov respondeu a todas as ligações de Blinken da maneira usual", disse ela à Sputnik.

