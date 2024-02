Blinken: 'estamos atuando no esforço de expandir o Conselho de Segurança da ONU'

Em reunião com chanceleres do G20, o secretário norte-americano disse que as Nações Unidas precisam 'refletir melhor o mundo atual' edit

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira (22) que é necessária uma reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Estamos atuando no esforço de expandir o Conselho de Segurança das Nações Unidas [ONU], tanto em termos [de membros] permanentes quanto de não permanentes, para que ele reflita melhor o mundo de hoje", analisou Blinken no município do Rio, onde participou do encontro de chanceleres do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.

Atualmente, o Conselho de Segurança da ONU tem cinco membros permanentes, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Os membros rotativos em 2023 eram Japão, Suíça, Equador, Brasil, Gana, Albânia, Malta, Gabão, Moçambique e Emirados Árabes Unidos.

O secretário norte-americano fez a defesa da reforma no conselho um dia após ter reunião com o presidente Lula, que também é favorável à medida.

