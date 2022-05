Blinken garante à chanceler da Suécia que EUA apoiam a política de portas abertas da Otan

Suécia poderá candidatar-se à adesão à Otan no final deste mês ou em junho, enquanto a Finlândia está cogitando a possibilidade de aderir ao bloco ainda no mês de maio edit

Sputnik - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em um telefonema com sua homóloga sueca, Ann Linde, discutiu o apoio de Washington à política de portas abertas da Otan, informou em comunicado o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

"O secretário de Estado, Antony Blinken, reuniu-se hoje [4] com a ministra das Relações Exteriores sueca, Ann Linde, em Washington D.C.", afirmou Price. "O secretário Blinken ressaltou a importância da relação transatlântica com a segurança europeia e reafirmou nosso compromisso com a política de portas abertas da Otan", acrescenta a nota.

A Suécia e a Finlândia têm manifestado preocupações por serem vulneráveis à Rússia durante o período de aplicação de adesão à aliança, que Linde mencionou durante uma entrevista após as conversações com Blinken.

"Naturalmente, eu não vou entrar em detalhes, mas tenho a certeza de que agora temos uma garantia americana", disse Linde à TV sueca, citada pela agência Reuters. "No entanto, não há garantias de segurança concretas, [mas] aquelas que você só pode obter se for um membro de pleno direito da Otan."

De acordo com as informações, Linde, porém, se recusou a dizer que garantias ela tinha recebido de Blinken.

O presidente croata Zoran Milanovic, por sua vez, disse na terça-feira (3) que bloquearia a admissão da Suécia e da Finlândia na cúpula da Otan em Madri caso venha a representar a Croácia no encontro. No entanto, se as decisões forem tomadas no Conselho do Atlântico Norte por embaixadores da Otan, Milanovic disse não ter certeza se ele poderia persuadir o embaixador croata a aceitar o seu posicionamento.

