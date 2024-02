Blinken: normalização entre Arábia Saudita e Israel requer fim da guerra em Gaza e plano claro para um Estado palestino

Apoie o 247

247 - A normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel dependerá do fim da guerra na Faixa de Gaza e de um caminho claro e crível com prazo definido para o estabelecimento de um Estado palestino, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta terça-feira (6).

"Com relação especificamente à normalização... [a Arábia Saudita] deixou claro... duas coisas são necessárias: um fim do conflito em Gaza e um caminho claro, crível e com prazo definido para o estabelecimento de um estado palestino", disse Blinken durante uma coletiva de imprensa em Doha, conforme citado pela agência Sputnik.

Blinken disse que durante sua visita a Israel esta semana ele discutirá a necessidade de os líderes israelenses mostrarem "resultados" nos esforços para melhorar as condições humanitárias em Gaza.

"Precisamos ver, como eu disse antes, resultados reais e claros, não apenas uma mudança de intenção, mas uma mudança no que realmente acontece, e estarei discutindo tudo isso quando estiver em Israel amanhã, como temos feito ao longo desta viagem", disse Blinken.

Blinken disse que também discutirá com os líderes israelenses a recente resposta do Hamas a uma proposta de acordo de reféns.

O melhor caminho para alcançar um período prolongado de calma e pôr fim ao conflito israelense-palestino em andamento seria alcançar um acordo sobre os reféns mantidos na Faixa de Gaza, acrescentou.

"O melhor caminho a seguir, o caminho mais eficaz agora para obter um período prolongado de calma e trabalhar para o fim do conflito, é através de um acordo sobre os reféns", disse Blinken.

Tal acordo é o que os Estados Unidos, juntamente com o Catar, Egito e Israel, estão mais focados, disse Blinken.

A resposta do Hamas à proposta sobre os reféns permitirá que as partes se concentrem ainda mais na questão, afirmou Blinken.

O secretário de Estado disse ainda que é possível que as partes alcancem um acordo para um cessar-fogo temporário para a libertação de reféns no conflito de Gaza, e que os Estados Unidos continuam a trabalhar incansavelmente para alcançá-lo.

"Continuamos a acreditar que um acordo é possível e de fato essencial, e continuaremos a trabalhar incansavelmente para alcançá-lo", disse.

