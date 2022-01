Blinken pressiona Alemanha a aderir à pressão contra a Rússia

“Não tenho dúvidas de que a Alemanha compartilha as preocupações dos Estados Unidos com a Rússia”, declarou o Secretário de Estado americano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse neste domingo (23) em entrevista à CNN que “não tem dúvidas” sobre a determinação da Alemanha de enfrentar a Rússia, depois que Berlim irritou a Ucrânia por sua recusa em fornecer armas a Kiev.

O principal diplomata dos EUA manteve sua confiança na unidade entre os aliados de Washington, dizendo que qualquer agressão russa à Ucrânia seria recebida com uma resposta “severa”.

“Se uma única força russa adicional entrar na Ucrânia de maneira agressiva... isso desencadearia uma resposta rápida, severa e unida de nós e da Europa”, disse Blinken ainda à CNN.

PUBLICIDADE

Sanções

Blinken declarou também que os EUA acreditam que imposição de sanções à Rússia não vai surtir efeito de dissuasão agora. E que o país também alertou o governo russo sobre seu suposto plano na Ucrânia, assim como fez a liderança política britânica, mas negou comentar as declarações do Reino Unido.

Neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido acusou a Rússia, sem provas, de que o Kremlin estaria tentando colocar um líder favorável a Moscou no poder na Ucrânia. O candidato seria Yevgeny Muraev. O governo russo classificou as acusações como “desinformação”.

PUBLICIDADE