Blinken promete reação "severa" do Ocidente contra invasão hipotética da Ucrânia pela Rússia

WASHINGTON, TASS – A resposta dos países ocidentais no caso de uma hipotética invasão russa da Ucrânia será rápida, unida e severa, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na entrevista coletiva após a reunião trilateral com os ministros das Relações Exteriores da República da Coreia e do Japão.

"Falei por telefone ontem à noite com o ministro das Relações Exteriores da Rússia [Sergey] Lavrov, onde levantei nossas sérias preocupações de que Moscou possa estar considerando lançar um ataque militar contra a Ucrânia nos próximos dias", disse o principal diplomata dos EUA.

"Também salientei que se Moscou escolher o caminho da agressão e invadir ainda mais a Ucrânia, a resposta dos Estados Unidos e de nossos aliados será rápida. Será unida, será severa", observou Blinken.

O Ocidente e Kiev recentemente divulgaram alegações sobre a potencial “invasão” russa da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou essas alegações como "vazias e infundadas", servindo como uma manobra para aumentar as tensões, apontando que a Rússia não representava nenhuma ameaça a ninguém. No entanto, Peskov não descartou a possibilidade de provocações destinadas a justificar tais alegações e alertou que as tentativas de usar a força militar para resolver a crise no sudeste da Ucrânia teriam sérias consequências.

O caminho diplomático para a solução da situação em torno da Ucrânia está aberto e os Estados Unidos pedem à Rússia que acalme, disse Blinken.

"Deixei claro como o presidente [Joe] Biden fez hoje em sua conversa com o presidente [Vladimir] Putin que um caminho diplomático para resolver esta crise, uma crise criada pela concentração não provocada de forças russas em toda a Ucrânia, esse caminho diplomático permanece aberto. A maneira de Moscou mostrar que quer seguir esse caminho é simples. Deve diminuir em vez de escalar e não deve apenas falar em buscar um resultado diplomático, mas realmente trabalhar em direção a um", disse Blinken.

Os EUA estarão prontos para a interação com aliados e parceiros depois de receber a resposta da Rússia ao documento enviado a Moscou há mais de dois anos e delinear áreas específicas para discussão, acrescentou.

