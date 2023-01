Blinken reafirma necessidade de solução de dois estados após encontro com Netanyahu em Jerusalém

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, exortou nesta segunda-feira (30) israelenses e palestinos a aliviar as tensões durante uma visita a Jerusalém, reafirmando a solução de dois estados como o único caminho a seguir.



Blinken concentrou suas condenações aos palestinos, atacados mortalmente pelas forças israelenses na última quinta-feira (26). Uma onda de violência se sucedeu, com grupos alegadamente palestinos atacando, na última sexta-feira (27), Israel em resposta, deixando 7 pessoas mortas.

"É responsabilidade de todos tomar medidas para acalmar as tensões, em vez de aumentá-las", disse Blinken a repórteres após pousar em Tel Aviv.



O ataque de sexta-feira, disse Blinken, "foi mais do que um ataque a indivíduos. Foi também um ataque ao ato universal de praticar a fé. Nós o condenamos nos termos mais fortes".



"E condenamos todos aqueles que celebram estes e quaisquer outros atos de terrorismo que tiram vidas inocentes, não importa quem seja a vítima ou no que acreditem. Pedidos de vingança contra mais vítimas inocentes não são a resposta".

Depois de se encontrar com o premiê Benjamin Netanyahu em Jerusalém, Blinken reafirmou a crença de Washington de que uma solução de dois estados é a única maneira de resolver o conflito israelense-palestino.



“Como eu disse ao primeiro-ministro, qualquer coisa que nos afaste dessa visão é, em nosso julgamento, prejudicial à segurança de longo prazo de Israel e à identidade de longo prazo como um estado judeu e democrático”, disse Blinken.

Blinken deve se encontrar com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, na terça-feira (31). (Com Reuters).

