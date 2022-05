Blinken: sanções contra a Rússia serão mantidas pelo tempo que for necessário

Antony Blinken concedeu entrevista coletiva no domingo, após uma reunião informal dos principais diplomatas da Otan em Berlim edit

BERLIM, TASS – Todos os Estados membros da Otan estão comprometidos em manter as sanções anti-Rússia em vigor pelo tempo que for necessário, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista coletiva no domingo, após uma reunião informal dos principais diplomatas da Otan em Berlim.

"Todos os membros da aliança querem acabar com esta guerra o mais rápido possível. Estamos claramente determinados a manter nossa assistência de segurança à Ucrânia, continuar nossas sanções, controle de exportação e pressão diplomática sobre a Rússia pelo tempo que for necessário, ", disse ele, acrescentando que seu país e seus aliados da Otan estão "focados em dar à Ucrânia o maior apoio possível no campo de batalha e em uma mesa de negociação".

O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse anteriormente que a militarização da Ucrânia pelo Ocidente "ameaça diretamente a segurança europeia e global". Moscou está pedindo aos "patrocinadores do regime de Kiev que parem de instigar o derramamento de sangue na Ucrânia e pensem nas consequências de suas ações", disse ele, comentando sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia.

Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial em resposta a um pedido de ajuda dos chefes das repúblicas do Donbass. Ele enfatizou que Moscou não tinha planos de ocupar territórios ucranianos, mas pretendia desmilitarizar e desnazificar o país.

