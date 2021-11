Bloomberg alerta: colapso da democracia no Brasil coloca em risco toda a América Latina

De acordo com a Bloomberg, "se Bolsonaro vencer a reeleição em 2022, ele poderia degradar ainda mais as instituições do país e levá-lo para a autocracia" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em texto intitulado "Se a democracia no Brasil vacilar, toda a América Latina está em perigo", a Bloomberg afirma que "a história da América Latina demonstra que se o Brasil sofrer um colapso democrático, os efeitos serão sentidos muito além de suas fronteiras". De acordo com o texto, "se Bolsonaro vencer a reeleição em 2022, ele poderia degradar ainda mais as instituições do país e levá-lo para a autocracia".

"Se ele perder e se recusar a aceitar a derrota, poderá haver violência, em uma escala muito maior do que a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA", diz. "Mesmo que ele ceda o poder com relutância, futuros demagogos podem emular suas táticas. Lances fracassados ​​para autocracia às vezes levam a lances bem-sucedidos. Isso não é um problema apenas para o Brasil. Como o estudioso Samuel Huntington explicou há três décadas, as mudanças no tipo de regime em um país costumam ter efeitos de bola de neve em outros", acrescenta.

Segundo a publicação, "Jair Bolsonaro flertou com o pedido de intervenção militar na política do país; a maioria dos brasileiros acredita que ele quer um golpe". "Ele minou a separação de poderes, declarando que não mais respeitaria as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele também seguiu o manual do presidente dos EUA, Donald Trump, alegando, de maneira especiosa, que o sistema eleitoral não é confiável e alimentando o ódio contra seus inimigos políticos", complementa.

PUBLICIDADE

"O sistema democrático do Brasil é relativamente jovem, tendo surgido após duas décadas de regime militar em 1985, e relativamente fraco", alerta.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE