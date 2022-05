Bloomberg: Comissão Europeia propõe adiar embargo a petróleo da Rússia que passa por oleoduto

Bruxelas está propondo exceções ao seu embargo ao petróleo da Rússia com o objetivo de o viabilizar em meio às necessidades energéticas de vários dos Estados-membros da UE edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A Comissão Europeia propôs no sábado, 28, aos Estados-membros da União Europeia (UE) o adiamento da proibição de entregas de petróleo da Rússia através do principal oleoduto Druzhba (Amizade em português), informou a agência norte-americana Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A medida pretende "adiar as restrições às importações de um oleoduto-chave em um esforço para atender às objeções húngaras e chegar a um acordo sobre um pacote de sanções bloqueado", escreve a agência.

Segundo o plano, os Estados-membros cancelariam suas importações do petróleo cru por via marítima em seis meses e de produtos petrolíferos refinados em oito meses, dando mais tempo a países como a Hungria, Eslováquia e a República Tcheca para encontrar soluções que satisfaçam suas necessidades energéticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta da Comissão Europeia também prevê que a Bulgária tenha um período de transição até junho ou dezembro de 2024 e que a Croácia receba uma isenção para as importações de diesel, indicam as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra das concessões oferecidas em relação às propostas de embargo anteriores tem a ver com uma provisão que afetaria serviços ligados ao fornecimento de petróleo a países terceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O rascunho atualmente proíbe a prestação de assistência técnica, serviços de corretagem, financiamento ou assistência financeira nos seis meses seguintes à sua adoção. A proposta anterior também incluía 'quaisquer outros serviços', o que foi entendido como uma referência ao fornecimento de seguro para os carregamentos", escreve a Bloomberg.

Uma reunião de embaixadores da UE está marcada para este domingo, 29, de forma a discutir a iniciativa, disseram as fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE