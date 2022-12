Bloomberg: EUA pretendem fornecer versão mais moderna dos sistemas Patriot a Taiwan

Apoie o 247

Sputnik - A Bloomberg informou que os Estados Unidos propuseram o fornecimento de mais de 100 de seus mais modernos sistemas de defesa aérea Patriot, bem como radar e equipamentos de apoio.

O pacote norte-americano faria parte de um acordo estimado em US$ 882 milhões (R$ 4,6 bilhões), segundo o Departamento de Estado dos EUA, citado pela Bloomberg.

O novo fornecimento de armas ajudará Taiwan a aprimorar sua capacidade de defesa antimísseis, defender sua integridade territorial e dissuadir as ameaças à estabilidade regional.

Anteriormente, o presidente Joe Biden já havia se comprometido a ajudar a ilha em caso de um conflito militar com a China.

Além disso, Biden destacou que Washington "não incentiva Taiwan a se tornar independente da China", contudo adicionou que "Taiwan tem suas próprias ideias sobre sua independência".

Pequim, por sua vez, opõe-se a todo contato oficial de outros países com as autoridades de Taipé, e insiste que qualquer negociação com a ilha que passe por cima do governo central, viola o princípio-chave de sua política de Uma Só China, bem como as disposições dos três comunicados conjuntos entre China e EUA.

