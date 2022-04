Bloquear importações de petróleo e gás da Rússia significaria um hara-kiri para a Europa, diz Le Pen

Não podemos cometer hara-kiri com a expectativa de prejudicar a Rússia, disse a candidata presidencial da extrema-direita francesa edit

TASS - A candidata presidencial de extrema-direita da França Marine Le Pen, acredita que bloquear as importações de petróleo e gás da Rússia significaria um hara-kiri para a Europa, mas não prejudicaria a própria Rússia.

"Não podemos cometer hara-kiri com a esperança de prejudicar a Rússia", disse ela durante um debate televisionado com o presidente francês Emmanuel Macron na noite de quarta-feira (20). Le Pen enfrentará o presidente no segundo turno da eleição presidencial marcado para 24 de abril.

A opositora de extrema-direita de Macron alegou que se opunha à imposição de um embargo ao fornecimento de gás e petróleo da Rússia, pois isso prejudicaria o povo francês. "A única sanção com a qual discordo é o bloqueio das importações russas de petróleo e gás. Por que discordo? Porque, na realidade, isso não prejudicará a Rússia e causará um dano enorme ao nosso povo", explicou ela.

