Bloqueio da Lituânia a Kaliningrado é 'declaração de guerra', diz Lukashenko

O presidente de Belarus disse ainda que está preocupado com a "retórica de confronto" de alguns vizinhos, citando Polônia e Lituânia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O bloqueio da Lituânia a Kaliningrado é, de fato, uma declaração de guerra, disse o presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, em reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin, neste sábado (25), em São Petersburgo.

Ele acrescentou ainda que está preocupado com a "retórica de confronto" de alguns vizinhos de Belarus, citando Polônia e Lituânia.

No último sábado (18), o governador da região de Kaliningrado, Anton Alikhanov, informou que a companhia estatal de caminhos de ferro lituana, a Lithuanian Railways, havia cessado o trânsito ferroviário de mercadorias sancionadas entre a Rússia e o seu enclave situado na costa do mar Báltico, apesar de ter um acordo pendente com Moscou de que os corredores de transporte devem permanecer abertos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lituânia alega que estaria simplesmente seguindo o plano de sanções da União Europeia contra a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Rússia diz que pode agir contra Lituânia se bloqueio ferroviário de Kaliningrado continuar

Para Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, as ações da Lituânia são como provocações que levarão a reações apropriadas por parte de Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diplomata russa disse que a Lituânia deve entender a gravidade das consequências da proibição do trânsito ferroviário de mercadorias para a região de Kaliningrado.

"Espero que os representantes da Lituânia ainda tenham algum profissionalismo remanescente na avaliação da situação […] Eles devem entender as consequências — e as consequências, infelizmente, virão", afirmou Zakharova.

Nesta sexta-feira (24), Josep Borrell, chefe das relações exteriores da União Europeia (UE), declarou que a UE revisará suas diretrizes de sanções para evitar "bloquear" o tráfego de entrada e saída de Kaliningrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração do alto funcionário da UE ocorreu logo após o Ministério das Relações Exteriores russo ter emitido alertas sobre as consequências das restrições lituanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE