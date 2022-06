Bloqueio de recursos impede que Rússia pague parcela da dívida externa

Apoie o 247

247 - A Rússia deixou de pagar sua dívida externa pela primeira vez desde a revolução de 1917, segundo relatos, devido ao bloqueio de seus recursos financeiros, que faz parte das sanções impostas pelos EUA e seus aliados desde o início da operação militar na Ucrânia.

O país perdeu o prazo de domingo à noite para cumprir um período de carência de 30 dias nos pagamentos de juros de US$ 100 milhões em dois eurobônus originalmente com vencimento em 27 de maio, informou a Bloomberg na manhã desta segunda-feira (27).

Os esforços da Rússia para evitar o que seria seu primeiro grande default em títulos internacionais desde a revolução bolchevique há mais de um século atingiu um obstáculo intransponível no final de maio, quando o escritório de ativos estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA efetivamente bloqueou Moscou de fazer pagamentos.

A Rússia se ofereceu para pagar as dívidas em rublos, e considera a inadimplência artificial porque tem dinheiro para pagar suas dívidas, mas as sanções congelaram suas reservas em moeda estrangeira mantidas no exterior.

