Boca de urna aponta disputa acirrada na Alemanha

É provável que o futuro governo alemão fique a cargo de uma coalizão de pelo menos três partidos, algo que não ocorre no país desde o fim dos anos 1950 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Deutsche Welle - Os eleitores alemães vão às urnas neste domingo (26/09) para escolher quem vai liderar o país após a aposentadoria da chanceler federal Angela Merkel, que deixa o poder após 16 anos de governo. Pesquisas indicam um resultado pulverizado, com nenhum dos grandes partidos alemães aparecendo com mais de 30% das intenções de voto. Isso deve dificultar a formação de coalizões no Parlamento Federal (Bundestag).

É provável que o futuro governo alemão fique a cargo de uma coalizão de pelo menos três partidos, algo que não ocorre na Alemanha desde o fim dos anos 1950. Negociações para a formação arriscam se arrastar por meses, adiando a aposentadoria de Merkel, a primeira chefe de governo alemã do pós-guerra a deixar o poder por vontade própria. Esta também é a primeira eleição desde 1949 que não conta com um chanceler no poder em busca da reeleição.

Leia a íntegra na Deutsche Welle.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE