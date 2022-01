Bolívia desiste de implantar passaporte da vacina após protestos populares

Apoie o 247

Do Voz da América – O governo boliviano suspendeu a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação contra a COVID-19 para acesso a espaços públicos e privados, devido a protestos de grupos contra essa medida.

A exigência era para entrar em vigor na próxima segunda-feira, mas o ministro da Saúde, Jeyson Auza, disse em conferência de imprensa que a suspensão visa "preservar" a segurança da população enquanto durar a emergência sanitária "contra determinados grupos populacionais que não aceitam se vacinar, criando fontes de contágio e implantando medidas desnecessárias de violência”.

A medida ocorre em um momento de escalada de infecções e lutas políticas no partido no poder, o Movimento pelo Socialismo (MAS).

Manifestantes afiliados ao MAS ergueram bloqueios esporádicos em pelo menos três das nove cidades bolivianas. Na noite de terça-feira, um grupo entrou em confronto com a polícia na região central de Cochabamba.

Após o anúncio do governo, as associações de moradores e os sindicatos de vendedores ambulantes da cidade vizinha de El Alto, reduto do MAS, disseram não concordar e bloquearam o acesso à cidade de La Paz.

"Não somos contra a vacina, mas contra ser forçado", disse o líder do setor, Daniel Quenori, à mídia local.

