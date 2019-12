Bolívia expulsa representantes diplomáticos de México e Espanha

Sputnik - O governo interino da Bolívia decidiu expulsar os representantes diplomáticos da Espanha e do México e deu um prazo de 72 horas para que os mesmos deixem o país sul-americano.

A decisão, tomada em meio a tensões internacionais criadas após a renúncia do então presidente Evo Morales e da autoproclamação de Jeanine Áñez como chefe de Estado boliviana, foi anunciada nesta segunda-feira pela conta oficial do Ministério da Presidência no Twitter:

#PalacioQuemado Presidente @JeanineAnez declara personas no gratas a embajadora de #México, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de la embajada de #España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández. Tienen 72 horas para abandonar el país. pic.twitter.com/hvSkG5ZPEO — Min. Presidencia (@MinPresidencia) December 30, 2019

​A presidente Jeanine Áñez declara personas non gratas a embaixadora do México, María Teresa Mercado, a encarregada de negócios da embaixada da Espanha, Cristina Borreguero, e o cônsul desse país, Álvaro Fernández. Têm 72 horas para abandonar o país.

Pouco depois da divulgação da medida, o governo do México publicou um comunicado afirmando que já instruiu sua embaixadora a deixar a Bolívia por motivos de segurança e para preservar sua integridade.

"A Secretaria de Relações Exteriores instruiu a embaixadora Mercado a retornar ao México para proteger sua segurança e integridade. A Embaixada do México na Bolívia ficará a cargo de Ana Luisa Vallejo, atual chefe da Chancelaria da Missão. Nossa representação continuará funcionando normalmente após esse movimento", diz a nota.

A manobra anunciada pelo governo interino da Bolívia segue a um episódio delicado envolvendo os três países. Na última sexta-feira, supostos diplomatas espanhóis encapuzados e possivelmente armados tentaram entrar clandestinamente na Embaixada do México em La Paz, sendo impedidos pela polícia. As suspeitas são de que eles eles buscavam acesso a cerca de dez funcionários do governo de Morales que se encontram asilados no local.

#Bolivia ya no es colonia de nadie. La democracia recuperada se respeta. Presidenta @JeanineAnez sobre encapuchados de #España. Este grupo de representantes ha lesionado gravemente la soberanía y dignidad del Pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia. #UnirParaSanar pic.twitter.com/vtvfKKv84r — Min. Presidencia (@MinPresidencia) December 30, 2019

​A Bolívia não é mais a colônia de ninguém. A democracia recuperada é respeitada. Presidente Jeanine Áñez sobre encapuzados da Espanha. Esse grupo de representantes prejudicou gravemente a soberania e a dignidade do povo e do governo constitucional da Bolívia.

De acordo com a chancelaria boliviana, a expulsão dos três representantes estrangeiros do país não significa ruptura dos laços diplomáticos com suas respectivas nações. La Paz espera apenas que tanto a Espanha como o México nomeiem novos funcionários para substituir "esses que violaram a soberania e desrespeitaram normas bolivianas".