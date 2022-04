Bolívia: não temos restrições às exportações de lítio para a Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A Bolívia não tem restrições ao fornecimento de lítio para a Rússia, disse o vice-ministro de Comércio Exterior, Benjamin Blanco, à Sputnik.

"Não temos restrições para exportar para a Rússia, sempre e quando a Rússia e seus compradores têm a melhor oferta, não há problemas", disse Blanco.

Ele disse que, em 2021, a Bolívia forneceu à Rússia carbonato de lítio no valor de US$ 4,4 milhões, o que representa 44% de todas as vendas desse tipo de produto.

Em janeiro-fevereiro deste ano, 100% das exportações de carbonato de lítio foram para a Rússia.

