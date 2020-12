Bolívia reabrirá embaixadas fechadas pelo governo golpista

O novo chanceler boliviano anunciou que seu país vai manter relações com todos os países do mundo nos marcos do respeito à soberania edit

247 - A Bolívia quer reconstruir a relação congelada pelo governo golpista de Jeanine Añez com Venezuela, México, Cuba, Argentina, Nicarágua e Irã, informou o chanceler Rogelio Mayta.

Em declarações à imprensa local, o Chanceler afirmou que o Estado boliviano deve interagir com todos os países do mundo num marco de respeito à soberania e esclareceu que com a Venezuela já existe um plano de restauração.

“Devemos avançar na unidade da região e por isso devemos dialogar com todas as nações”, disse Mayta, que lamentou as decisões do Executivo chefiado por Jeanine Áñez.

Em sua opinião, os golpistas agiram com medidas políticas para obedecer às instruções dos Estados Unidos, pelas quais nesses 11 meses apagaram a Bolívia do mapa por uma tensão desnecessária e exagerada, “que já estamos normalizando”, observou.

No desafio de reconstruir essas relações e nomear embaixadores bolivianos nessas nações, acrescentou Mayta, trabalharão com Cuba neste marco para recuperar acordos como a exportação de madeira e outros produtos.

O chanceler destacou que há muitos acordos com a ilha caribenha que devem ser reconstituídos, ao mesmo tempo em que se dirigiu à esfera europeia, onde especificou, no caso da Rússia, uma nação com a qual existe um "excelente nível de diálogo, entendimento e cooperação", explicou, segundo informa o Granma.

Quanto à relação com o Irã, destacou, será reaberta a embaixada da Bolívia na república islâmica, uma das mais críticas da política externa do governo norte-americano.

