Bolsonaro aproveitará viagem para fazer motociata nos EUA

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu incluir uma motociata durante sua passagem pelos Estados Unidos, onde ocorre a Cúpula das Américas. O "desfile" de motos está previsto para acontecer em Orlando, na Flórida (EUA), no próximo sábado (11), a partir das 9h da manhã (horário local, 10h no horário de Brasília).

"Não se espera que um chefe de estado de outro país organize uma coisa dessas em uma visita ao seu território", comentou um diplomata envolvido nos preparativos da viagem. A informação foi publicada nesta quinta-feira (9) pela coluna Malu Gaspar, no jornal O Globo.

Oficialmente, Bolsonaro vai a Orlando inaugurar um vice-consulado, subordinado ao consulado geral de Miami. A programação coincidiu com a realização do 1º Congresso Conservador Brasileiro da Flórida, que terá as presenças do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do blogueiro Allan dos Santos, os dois investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

