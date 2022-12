Bolsonaro desiste da última agenda internacional como presidente

Ocupante do planalto desistiu de comparecer à cúpula dos chefes de Estado do Mercosul edit

247 - “Jair Bolsonaro desistiu de comparecer à cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, que acontecerá na próxima quarta-feira (6), em Montevidéu, no Uruguai”, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“A reunião era a última agenda internacional prevista para o atual presidente da República antes do término de seu mandato, em 31 de dezembro deste ano”, acrescenta.

