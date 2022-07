Bolsonaro deve conversar nesta segunda-feira com Zelensky, presidente da Ucrânia

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou no domingo (17) que conversaria por telefone nesta segunda-feira (18) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Amanhã eu recebo uma ligação do Zelensky. Ele quer falar comigo O que eu posso adiantar pra vocês, por telefone vai estar eu, o ministro [das Relações Exteriores, Carlos França], o intérprete, mais ninguém”, disse. Bolsonaro, em entrevista concedida do lado de fora do Palácio da Alvorada.

"Eu não sei o que ele vai falar comigo [o Zelensky], mas eu pretendo falar para ele o que eu acho. Se ele perguntar para mim alguma coisa, de onde podemos colaborar, eu vou dar a minha opinião. Só vou dar se ele pedir”, acrescentou.

Na semana passada, o governante brasileiro afirmou ter "a solução" para a guerra entre Rússia e Ucrânia.

