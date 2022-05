Bolsonaro diz para DiCaprio "ficar de boca fechada" sobre preservação ambiental no Brasil

Apoie o 247

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio deveria "ficar de boca fechada" e parar de falar "besteira" sobre a preservação do meio ambiente no Brasil, afirmando em conversa com apoiadores que o país seria um exemplo nessa área e também no agronegócio para o mundo.

"Não adianta fazer videozinho mentiroso, que está pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima no mundo, isso não funciona", disse Bolsonaro, em transmissão pelas redes sociais.

"O DiCaprio tem que saber que a própria diretora-presidente da OMC disse que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome, então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira", acrescentou.

>>> Após Leonardo DiCaprio aderir à campanha pelo título de eleitor, Bolsonaro retoma perseguição contra o ator

Na semana passada, em postagem no Twitter, Di Caprio fez um alerta sobre a importância da preservação da Amazônia para o clima mundial e chamou atenção, principalmente dos jovens, para o prazo final de regularização do título eleitoral, em 4 de maio, para a eleição de outubro.

"O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas", argumentou Di Caprio no tuíte. "O que acontece lá é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança para um planeta saudável".

Em resposta ao ator, Bolsonaro disse um dia depois que os brasileiros irão decidir, nas eleições de outubro, se optam pela soberania nacional em relação à Amazônia ou se irão ceder a "bandidos" que estariam a serviço de interesses internacionais.

No ano passado, o astro de Hollywood e outras celebridades do Brasil e dos EUA divulgaram uma carta pedindo ao presidente norte-americano, Joe Biden, para não aceitar nenhum acordo ambiental com Bolsonaro, mediante o aumento do desmatamento e das queimadas durante o governo do atual presidente.

Em 2019, Bolsonaro acusou o astro de Hollywood de financiar incêndios na floresta amazônica, sem apresentar nenhuma prova.

