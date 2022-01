Bolsonaro diz que Brasil é exemplo em meio ambiente e democracia em carta à OCDE

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro apresentou à OCDE, em carta enviada à organização neoliberal que quer tornar o Brasil membro, uma propaganda barata do país. O documento foi obtido pelo Estadão/Broadcast.

No documento endereçado ao secretário-geral da Organização, Mathias Cormann, Bolsonaro diz: “sem qualquer hesitação, posso assegurar ao senhor que o Brasil está pronto para iniciar o processo de acessão à OCDE, requisitado em abril de 2017”.

“O Brasil tem uma história de respeito aos valores básicos, como a preservação da liberdade individual, os valores da democracia, da lei e da defesa dos direitos humanos”, citou, acrescentando que, nos últimos anos, as instituições domésticas têm sido solidificadas nessa direção. O governo Bolsonaro militarizou postos oficiais e atacou o STF em diversas ocasiões.

“Na área ambiental, especificamente, temos constantemente mostrado nosso compromisso com as metas do Acordo de Paris”, afirmou. Países da própria OCDE criticam o Brasil pela lentidão no combate ao desmatamento e às queimadas.

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, anunciou nesta terça-feira (25) a criação de uma equipe de negociadores que coordenará o processo de entrada do Brasil na organização.

