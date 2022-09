Bolsonaro é alvo de protestos durante viagem a Londres

"Pare, Bolsonaro, pelo futuro do planeta", dizia uma das faixas exibidas pelos opositores edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de protestos na manhã deste domingo (18) em Londres, onde está para participar do funeral da rainha Elizabeth II - e para fazer campanha eleitoral, como fez no momento de sua chegada à embaixada do Brasil.

Segundo vídeo divulgado pelo Metrópoles, opositores de Bolsonaro exibiam faixas e cartazes. Uma das placas dizia: “pare, Bolsonaro, pelo futuro do planeta”.

Outros materiais acusavam de Bolsonaro de crimes ambientais e contra a humanidade.

