Bolsonaro é alvo de protestos em Roma: "genocida" (vídeo)

Grupo gritou palavras de ordem, como "Fora Bolsonaro" e "genocida", durante passeio do chefe do governo brasileiro ao centro da capital italiana

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos de um grupo de brasileiros enquanto passeava pelo centro de Roma, no início da noite deste sábado (30/10), início da tarde no Brasil. Ele participa, até domingo (31/10) da reunião da cúpula de líderes do G20, grupo das maiores economias global.

A manifestação ocorreu enquanto Bolsonaro passeava a pé pelas imediações da embaixada brasileira na capital italiana, ao lado de alguns dos ministros que o acompanham na viagem. Veja:

