Bolsonaro é chamado de criminoso climático nas ruas de Nova York

247 - "Bolsonaro está queimando a Amazônia" é a frase exibida em um caminhão que circula pelas ruas de Nova York para denunciar a devastação da floresta brasileira.

Entre os locais por onde o caminhão já passou estão Wall Street, a Times Square e o One World Trade Center, informa a Folha de S.Paulo.

No vídeo exibido nos telões ambulantes, as frases contra Bolsonaro são acompanhadas do som de labaredas flamejando e de imagens, ora da floresta em chamas, ora de montagens de Bolsonaro com o rosto em fogo.

O protesto foi idealizado por um grupo de ativistas brasileiros e americanos e financiada por organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente e à defesa da democracia no Brasil. Entre as frases exibidas no vídeo, estão ainda “Jail Bolsonaro” (prendam Bolsonaro), “Amazon or Bolsonaro” (Amazônia ou Bolsonaro) e “Bolsonaro, climate criminal” (Bolsonaro, criminoso climático).

Outros grupos e coletivos de ativistas brasileiros e americanos planejam ainda espalhar projeções e cartazes por Nova York nesta terça (21).

