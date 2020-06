Bolsonaro é culpado pela péssima imagem do Brasil, diz presidente da maior consultoria de risco do mundo

Para o presidente da Eurasia Group, Ian Bremmer, Jair Bolsonaro “é o pior presidente democraticamente eleito a lidar com a crise do coronavírus" . "Para ele, o Brasil "não está indo bem. E o presidente do Brasil é um grande motivo para isso” edit

247 - Presidente da Eurasia Group, maior empresa de consultoria de risco do mundo, o cientista político norte-americano Ian Bremmer afirma que Jair Bolsonaro “é o pior presidente democraticamente eleito a lidar com a crise do coronavírus" sendo “pessoalmente responsável pela atenção internacional negativa que o país tem recebido”.

Apesar das críticas, Bremmer disse em entrevista à BBC Brasil que o país “ainda não é visto como um pária internacional. As pessoas ainda estão fazendo negócios com o Brasil. É um grande mercado emergente, é a maior economia da América do Sul. É uma democracia em funcionamento, embora tenha um presidente que administrou mal a crise do coronavírus e levou o Brasil a ser o novo epicentro do surto, e que tem um conjunto cada vez maior de escândalos de corrupção contra si e sua família. “O Brasil é um país que você esperaria ver se saindo bem. E agora o país não está indo bem. E o presidente do Brasil é um grande motivo para isso”, completou.

Bremmer ressalta que “Bolsonaro é um personagem incrivelmente divisivo”. “Mesmo quando você o compara com o presidente Trump, que é controverso ao máximo nos Estados Unidos, é preciso admitir que Bolsonaro é pior, e isso não é pouca coisa. Então, eu acho que o presidente brasileiro é pessoalmente responsável por grande parte do foco internacional negativo que o Brasil está recebendo”, avalia.

Para ele, “existe uma crise no momento que é ao mesmo tempo econômica e sanitária e o governo brasileiro está respondendo muito mal exatamente por causa da liderança”. “E isso é um problema no curto prazo, digamos, nos próximos um ou dois anos, porque essa crise estará conosco por mais alguns anos até que tenhamos uma vacina que seja fabricada e distribuída globalmente. Então podemos esperar um desempenho consideravelmente ruim do Brasil por enquanto”, completou Bremmer. .

