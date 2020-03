“Bolsonaro é ineficaz”, diz Ian Bremmer, especialista em prever crises

Especialista em prever crises no mundo, o presidente global da consultoria Eurasia, Ian Bremmer, afirma que Jair Bolsonaro "demonstra não ter o caráter nem a capacidade de dar uma resposta efetiva" edit

"Os governos que têm anunciado medidas mais drásticas estão sendo recompensados com amplo apoio público. Bolsonaro, por outro lado, insiste em subestimar a gravidade e detona os governadores que vêm adotando ações mais fortes", diz. O relato foi publicado em Veja.

De acordo com o analista, "cada vez mais, Bolsonaro demonstra não ter o caráter nem a capacidade de dar uma resposta efetiva". "O único lado positivo é que ele tem um time altamente qualificado, como o ministro da Saúde e a equipe econômica".