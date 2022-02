Bolsonaro é orientado a não mencionar Ucrânia em encontro com Putin

Itamaraty orientou Bolsonaro a fazer apenas comentários superficiais sobre o tema em caso de questionamento por parte do presidente russo edit

247 - Em viagem a Rússia nesta terça-feira (15), Jair Bolsonaro (PL) foi orientado pelo Itamaraty a não tratar da tensão entre o país e a Ucrânia durante o encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira (16). As informações são do Estado de S. Paulo.

Se provocado por Putin, Bolsonaro deve fazer apenas comentários superficiais sobre a questão, segundo orientações do Itamaraty.

Fontes diplomáticas relatam, no entanto, remor em relação a "falta de tato" de Bolsonaro, que pode se atrapalhar caso tenha que tocar no assunto.

