Bolsonaro é retratado como “assassino do clima” no Carnaval alemão

Famosa pela sátira política, festa na Alemanha é marcada por críticas à extrema-direita. Em Düsseldorf, boneco de Bolsonaro tem serra elétrica no lugar dos braços e suástica nazista no peito – removida após polêmica edit

Por Deutsche Welle Brasil - O presidente Jair Bolsonaro foi tema de carros alegóricos durante os tradicionais desfiles carnavalescos na Alemanha nesta segunda-feira (24/02). A Rosenmontag, "segunda-feira das rosas", é o ponto alto do Carnaval de rua do oeste alemão, famoso por suas sátiras políticas.

Em Düsseldorf, um carro alegórico trouxe um boneco do presidente brasileiro na posição de Cristo Redentor, mas com serras elétricas no lugar dos braços abertos. Nelas, lia-se "assassino do clima" e "Bolsonaro". Em volta do boneco, havia tocos de árvores decepadas e ensaguentadas.

Leia a íntegra na DW.