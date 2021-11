Bolsonaro elogia Merkel e diz que gostaria de ter dançado com a alemã

No mesmo jantar, Jair Bolsonaro estava andando de costas, quando, sem querer, pisou no pé da chanceler. “Fiquei feliz que ela me conhecia”, disse edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elogiou a chanceler alemã, Angela Merkel, e disse que, se tivesse um salão de dança no local onde ocorreu o jantar com líderes do G20, no sábado passado (30/10), em Roma, dançaria com ela.

No mesmo jantar, o chefe do Executivo brasileiro estava andando de costas, quando, sem querer, pisou no pé da chanceler. “Só podia ser você”, respondeu Merkel, em tom de brincadeira, de acordo com o presidente”. “Fiquei feliz que ela me conhecia. Ela podia não me conhecer”.

“Começamos a bater um papo, meia hora de conversa. Excepcional. Diferente daquela mulher que a gente vê sempre sisuda. Parece que sempre está ocupada com muita coisa. Uma mulher descontraída. Se tivesse um salão de dança, com toda certeza ia dançar com a Angela Merkel”, disse Bolsonaro aos risos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE