Bolsonaro esnoba holocausto e diz não ao convite de Israel para maior evento diplomático da história do país

247 - Autoproclamado "grande amigo do povo e do governo de Israel", Jair Bolsonaro recusou um convite do governo israelense para participar de do 5º Fórum Mundial do Holocausto, em Jerusalém, um dos maiores eventos diplomáticos da história do país.

Mais de 40 chefes de Estado são esperados para o evento, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladmir Putin. Donald Trump, dos Estados Unidos, não irá, mas o vice, Mike Pence, deve comparecer, assim como a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

A reportagem do portal Uol destaca que "o evento terá como mote "Relembrando o Holocausto: combatendo o anti-semitismo" e será realizado no mês em que se celebra a libertação do campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia."

A matéria ainda sublinha que "a ausência de Bolsonaro foi confirmada pelo Itamaraty. A chancelaria brasileira afirmou que o 'governo israelense consultou o Brasil sobre a possibilidade de ida ao evento do Presidente Jair Bolsonaro, que declinou em virtude de visita à Índia'."