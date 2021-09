Bolsonaro faz Brasil parecer república das bananas, diz analista dos EUA após atos do 7 de setembro

"É possível que as coisas agora tenham chegado a um ponto tão ruim que forcem a ação de outros poderes", opina Amy Erica Smith, especialista em democracia e regimes autoritários na América Latina edit

BBC News Brasil - A democracia brasileira saiu mais fraca do 199º aniversário da independência do Brasil, analisa a cientista política Amy Erica Smith, especialista em democracia e regimes autoritários na América Latina, particularmente no Brasil.

Em protestos que atraíram centenas de milhares de pessoas neste 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não cumprirá decisões judiciais, ameaçou fechar o Supremo Tribunal Federal, disse que um dos ministros, Alexandre de Moraes, "açoita a democracia", chamou o processo eleitoral sem voto impresso de "farsa" e disse que apenas Deus pode tirá-lo da Presidência.

"É possível que as coisas agora tenham chegado a um ponto tão ruim que forcem a ação de outros poderes", opina ela.

