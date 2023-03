Bolsonaro faz discurso racista nos EUA ao sair em defesa dos patrões brasileiros

Apoie o 247

247 - Em conversa com apoiadores em um condomínio de luxo na região de Kissimmee, na Flórida (EUA), Bolsonaro proferiu discurso racista ao se referir sobre as penas mais duras no crime de injúria racial. O diálogo foi obtido pela reportagem do portal Metrópoles, que acompanhou por 17 dias, a rotina do político nos Estados Unidos. Confira aqui o especial.

Na ocasião, o ex-mandatário, após se certificar de que ninguém estava filmando, afirmou que apoia os empresários e que os brasileiros que vivem em outros países “têm uma visão melhor do que acontece no Brasil”.

“Quem mora fora tem uma visão melhor do que acontece no Brasil. Ser patrão é um sofrimento. Agora, o STJ [Superior Tribunal de Justiça] aprovou que demissão é só justa causa mesmo. Você não vai contratar mais ninguém. Botaram a questão da injúria racial como se racismo fosse. O que o povão sabe sobre o que é injúria? Imagine ser patrão em uma situação dessa?”, disse.

