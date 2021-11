Bolsonaro foge de protesto em vila de antepassados na Itália

Sede da Prefeitura de Anguillara Veneta já havia sido pichada durante o final de semana com a frase "Fora Bolsonaro" e vandalizada com esterco por manifestantes contrários à visita de Jair Bolsonaro edit

Ansa - O presidente Jair Bolsonaro chegou em Anguillara Veneta, vilarejo do norte da Itália onde recebe hoje (1º) o título de cidadão honorário.

Após ter pousado no Aeroporto de Veneza, o mandatário seguiu em comboio até Anguillara, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância, mas não foi para a sede da Prefeitura, em frente à qual cerca de 200 pessoas protestavam contra a homenagem. A mudança no itinerário se deu por "razões de segurança".

Ao invés disso, Bolsonaro se dirigiu para um espaço a dois quilômetros da sede municipal e no qual a prefeita de extrema direita Alessandra Buoso oferece um almoço para a comitiva brasileira. Um grupo de cerca de 50 apoiadores recebeu o presidente aos gritos de "mito".

Enquanto isso, em frente à Prefeitura, aproximadamente 200 pessoas enfrentavam o mau tempo para protestar contra a cidadania honorária para o presidente do Brasil.

"A cidadania é inoportuna porque as posições de Bolsonaro não espelham os valores de nossa Constituição", disse o vereador de oposição Antonio Spada, citando como exemplo as frequentes declarações homofóbicas e misóginas do presidente e suas políticas para a Amazônia.

Já o padre Massimo Ramundo, que passou 20 anos no Brasil, sendo 12 deles na Floresta Amazônica, afirmou que as ações de Bolsonaro "vão contra tudo aquilo que o papa Francisco professa diariamente".

"O presidente não se ocupa da defesa das minorias, a partir dos indígenas da Amazônia. O Papa não se cansa de nos lembrar da importância do bem comum, enquanto Bolsonaro faz o que quer na Amazônia", ressaltou.

Por sua vez, Andrea Zanoni, conselheiro regional (o equivalente a um deputado estadual) do Vêneto pelo Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, disse que a homenagem a Bolsonaro é motivo de "vergonha".

"É uma escolha incompreensível sob qualquer ponto de vista e que chega poucos dias depois de uma acusação de crimes contra a humanidade e outros nove delitos. Sua gestão vil da pandemia provocou mais de 600 mil mortes em todo o país", salientou.

No fim da semana passada, a sede da Prefeitura de Anguillara Veneta já havia sido pichada com a frase "Fora Bolsonaro" e vandalizada com esterco por um grupo ambientalista que é contra a homenagem.

Segundo a prefeita Buoso, a cidadania honorária se justifica pelo fato de o presidente ter um bisavô nascido no município. "Não queremos entrar nos aspectos políticos porque não é nosso papel nem nossa vontade, queremos apenas recordar que os laços entre essas duas nações são extremamente fortes", justificou.

O tour de Bolsonaro pela Itália se encerra nesta terça-feira (2), com uma visita a um monumento em Pistoia em memória dos soldados brasileiros caídos na Segunda Guerra Mundial.

Esse evento deve ter a participação do senador de ultradireita Matteo Salvini, que já foi o político mais popular do país, mas hoje vem perdendo espaço para a deputada Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos da Itália (FdI), também de extrema direita.

